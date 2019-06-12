Из "Слуги народа" уже выходят несостоявшиеся нардепы. Не успела партия обнародовать свой список для внеочередных выборов в Раду, как стало известно, что два человека решили выйти из него.

А еще одна кандидат была вычеркнута из списка после публикации "Страны".

Одновременно стало известно о новых мажоритарщиках, которые решили пойти под флагом партии Зеленского в Раду. Среди них есть люди с неоднозначной репутацией.

"Страна" узнала, что происходит с кандидатами от "Слуги народа".

Кто покинул список. Телеведущий Дмитрий Спивак

Бывший депутат Одесского горсовета, блогер и ведущий на телеканале NewsОne Дмитрий Спивак написал в Facebook, что не идет в парламент по списку партии президента "Слуга народа", в котором он присутствовал под номером 33.

По своим политическим взглядам Спивак принадлежал к так называемым "адекватникам" (людям, которые противостояли националистическому крену Порошенко и многие из них на выборах поддержали Зеленского).

Во-первых, как пишет Спивак, против него и его семьи в социальных сетях развернулась целая кампания по дискредитации. "Чудовищная грязь и потоки циничной лжи от псевдоактивистов типа Стерненко и Ко заполонили все "помойки" и ботосфера занялась своим привычным делом", - пишет Спивак.

Во-вторых, он не собирается менять свою позицию, хотя она многим не нравится. "А потому я не хотел бы нанести какие-то репутационные риски президенту Зеленскому и его партии. Можно быть не просто в оппозиции, а являться предохранителем многих негативных процессов в государстве, тем самым помогая возрождать страну", - заявил Спивак.

Третья причина - нежелание менять сферу, в которой он уже имеет сложившуюся репутацию: "Моя журналистская и телевизионная деятельность дает мне большие возможности влиять на формирование общественного мнения и приносить пользу моей стране, вскрывая коррупционные нарывы и контролируя власть и ее решения. Любую власть. И любые решения. И я буду продолжать заниматься этой деятельностью. Открыто и публично".

Кроме того, Спивак считает, что "пока в Украине мнения так называемых "патриотов" и "активистов" будет восприниматься, как истина в последней инстанции, и они будут безнаказанно и под прикрытием влиять на умы граждан и позицию власти, наша молодая демократия будет и дальше ходить по замкнутому кругу". "А потому, я вижу своей задачей сделать все возможное, чтобы такие персонажи навсегда исчезли из общественного сознания людей и жизни страны", - подчеркнул Спивак.

Отметим, что в сети действительно началась травля Спивака со стороны националистов.

Активист Стерненко, убивший человека в мае 2018 года, уже обрадовался этому: "Не могу не поделиться с вами классной новостью: медведчуковского Дмитрия Спивака выгнали из партии # Слуганароду после наших с вами постов, видео и комментариев. Сделали это вместе".

Ранее он писал: "Новые кандидаты, но старые владельцы. Вместе с партией Владимир Зеленский # СлугаНароду на выборы собрались:

- друг Портнова и Гужвы Дубинский

- антимайданщик Бужанский

- медведчуковский Дмитрий Спивак

Зеленский вчера говорил, что если общественность и журналисты укажут на ошибки, то они их исправлять. Ну вот, три большие ошибки. Исправляйте".

Из слов Стерненко следует, что еще один объект для атаки - днепропетровский блогер Макс Бужанский. Он известен своей позицией неприятия Евромайдана, а также активно дискутирует с националистами по поводу роли СССР во Второй Мировой войне. И он идет по мажоритарке от партии Зеленского.

О кампании травли сам Бужанский упоминает в telegram:

"С интересом наблюдаю волну доносов, которая растет в сердцах моих не то чтобы оппонентов, но тех, кому я здорово не нравлюсь.

Переживем, дело житейское, но одна фраза потрясла меня до глубины души, лично я считаю ее совершенной.

Цитирую дословно - Признает военный гений Жукова.

Всё, я на лопатках.

Кто ж написал 4 миллиона доносов, а?)".

Фехтовальщик Вадим Гутцайт

Директор Департамента молодежи и спорта КГГА, известный фехтовальщик Вадим Гутсайт, который значился под номером 81 в партийном списке "Слуги народа", также объявил об отказе баллотироваться в Верховную Раду.

"Я не иду на выборы в Раду. Я благодарен президенту Владимиру Зеленскому, главе партии "Слуга народа" Дмитрию Разумкову и всей команде в целом за оказанное доверие. Я горд и признателен за то, что вы оценили мою работу, за то, что вы посчитали меня достойным быть частью этой сильной команды. Но я человек дела, я не политик. Я никогда им не был. Я не умею громогласно кричать с трибуны, я умею работать. За моими плечами много проектов, важных для города, важных для страны важных и для спортивной отрасли. Знаете, спортсменов ведь, как и военных – бывших не бывает", - написал Гутцайт в Facebook.

"К сожалению, парламент, не только украинский, а любой другой, это – политика, склоки, разговоры. Я привык работать иначе. Да что тут – я просто привык работать. Если я берусь за проект – я довожу его до конца. Возможно, конечно, не скромно, но уверен, весь мой спортивный путь об этом говорит", - подчеркнул Гутцайт.

Он уверен, что больше пользы принесет в исполнительной власти: "Будь то в Киеве в качестве руководителя Департамента спорта, будь то в Министерстве молодежи и спорта. И если президенту потребуется сильный специалист, который действительно может вывести Украину спортивную на международный уровень, я готов принять этот вызов".

Тусовщица Ирина Панченко

Также стало известно о том, что из списка пропала 25-летняя Ирина Панченко, которая значилась в нем под номером 73.

"Страна" первой подняла вопрос, каким образом девушка вообще попала в этот список. Мы выяснили, что особыми талантами девушка не блещет - Ирину знают как столичную тусовщицу, которая ездит на Бентли и ходит в самые дорогие салоны Киева, а также любит петь в караоке.

Какой-то значимой общественной политической деятельностью не занималась, бывшие однокурсники говорят о ней как о "мажорке".

Недавно Ирина заказывала фотосессию в студии Inlight. Среди профессиональных кадров есть и довольно откровенные снимки - в ванной, в белье и топлесс. Ходили слухи, что место в списке Ирине купил ее отец-бизнесмен за 2 миллиона долларов.

Чуть позже в пресс-службе партии "Слуга народа" сообщили, что Ирины Панченко уже нет в списке, однако не сообщили никаких подробностей.

Новые лица мажоритарки. Сергей Иванов

Тем временем начали появляться новые данные о том, кто будет баллотироваться от "Слуги народа" по одномандатным округам.

В частности, по данным "Страны" идет на выборы блогер и телеведущий канала 1+1 Сергей Иванов. Это бывший прокурор и налоговик из Луганска из семьи влиятельного регионала Владимира Иванова.

В мае 2014 года стал известным как блогер, выступавший с радикальных майдановских и националистических позиций. Ноднократно высказывал взгляды, согласно которым ненавидит и презирает русских.

В начале октября 2016 года Сергей Иванов вместе с Наталией Мосейчук стали ведущими ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1.

Особенно известен Иванов стал в качестве автора фейка о "взорвавшемся кондиционере" при обстреле Луганской ОГА в июне 2014 года, во время которого погибли люди.

Подробно биографию блогера мы разбирали в материале Что известно о Сергее Иванове, который может стать кандидатом от "Слуги народа".

Невежливый ресторатор Тищенко

Известный ресторатор и ведущий программы "Ревизор" Николай Тищенко также будет баллотироваться от президентской партии "Слуга народа", он хочет попасть в Верховную Раду и стать народным депутатом по киевскому округу № 218 (Святошинский район).

Это уже подтверждено официально.

Напомним, Тищенко присутствовал на партийном съезде партии "Слуга народа", который проходил 9 июня в столичном Ботаническом саду. Окружив себя поклонниками для селфи, он грубо оттолкнул журналиста "Страны" Анастасию Товт.

17 мая Николаю Тищенко исполнилось 47 лет. Он никогда не был в политике. Дважды разведен, в 2016 году женился в третий раз на Алле Барановской. 21 февраля 2017 у Тищенко родился второй сын.

Тищенко и его компании "Наша карта" принадлежат одни из самых дорогих ресторанов Киева - "Три вилки", "Тургенеф", "Сейф" и другие.

Также в интернете можно немало прочитать о его криминальном прошлом в 90-е годы, когда его якобы знали по прозвищу Коля Оболонский. Сам Тищенко называет это домыслами.

Кандидат Косюка вместо подруги Онищенко

По 93 округу в Киевской области команда Зеленского ранее хотела отправить от своей партии известную гимнастку Анну Ризатдинову. Но ситуация изменилась.

По этому же округу, как стало известно "Стране", собирается баллотироваться экс-нардеп Александр Онищенко, который уехал в 2016 году из Украины и ушел в жесткую оппозицию к Петру Порошенко, опубликовав записи, сделанные у него в кабинете.

Известно, что Ризатдинова родила ребенка от Онищенко и утверждала, что они поженились (сам депутат это опровергал).

Поэтому партия решила не выставлять родителей ребенка друг против друга, и от "Слуги народа" по округу пойдет некая Анна Скороходь.

"Скороходь - технический кандидат Косюка (олигарх Юрий Косюк, близкий к экс-президенту Петру Порошенко - прим. ред.). Округ расчищают под Александра Жукотанского - директора "Мироновоского хлебопродукта", креатуру Юрия Косюка", - сообщил источник "Страны".

Зе-блогер - на округ Грановского

По 169-му мажоритарному округу в центре Харькова, по которому хочет попасть в Раду при мощной поддержке мэра Кернеса соратник экс-президента Порошенко Александр Грановский, на парламентские выборы от "Слуги народа" идет известный активист-дорожник Александр Куницкий (Zpsanek). Об этом сообщил "Стране" источник в Зе-команде.

Куницкий является известным блогером, который специализируется на дорожно-полицейской тематике и не раз вступал в стычки с полицией. На его Youtube-канала 946 тысяч подписчиков. Для примера приводим его последнее видео.