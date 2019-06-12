Погода в Украине 13 июня будет жаркой - до +35 градусов. Даже ночью термометры покажут от +18 градусов до +23 градусов. Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

Она отмечает, что в Киеве сейчас жарче, чем в Париже, Мадриде и Алжире: если там +12, +16 градусов и +22 градуса соответственно, то в украинской столице – +30 градусов.

На завтра локальные дожди с грозами синоптик обещает лишь северу, западу, центру страны, а также Харьковской области и Крыму. На большей части территории Украины в четверг будет сухо. Погода в Киеве 13 июня будет преимущественно сухой и жаркой – до +33 градусов.

Жара в Украине продержится еще несколько дней, обещает синоптик. "Небольшое ослабление жары – с понедельника, однако на юге и востоке все еще будут доминировать очень высокие градусы", – сообщила Диденко.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Минздраве рассказали, как пережить жаркое лето-2019.

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