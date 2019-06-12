25-летняя киевская тусовщица Ирина Панченко, которая заняла 73-е место в проходной сотне президентской партии "Слуга народа", исключена из списка политсилы.

В пресс-службе партии "Слуга народа" подтвердили "Стране", что Ирины Панченко больше нет в списке.

Отметим, после публикации списков мы писали о том, что Ирина - дочь бизнесмена Сергея Панченко. Она окончила юридический факультет КНУ им Шевченко. Замечена в самых дорогих салонах Киева, в ночных клубах, ресторанах - известная тусовщица.

При этом источник "Страны" утверждал, что место в списке ей якобы купил бывший нардеп, экс-глава Крымской и Львовской таможни Виктор Тимошенко за 2 млн долларов. Сам Тимошенко эту информацию опроверг.

Также мы разбирались в том, кто есть кто в партийном списке "Слуги народа".