Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович планирует посетить аннексированный Крым. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Но при этом она отметила, что окончательно этот визит еще не подтвержден.

"В связи с некоторыми заявлениями, которые распространяются в средствах массовой информации и сети по поводу моего визита в Крым, я хочу подчеркнуть, что я действительно планирую отправиться в Крым, но пока это еще необходимо подтвердить", - сказала Миятович.

По ее словам, "существует много вопросов, которые должны быть разъяснены для того, чтобы я могла выполнять правозащитную деятельность на полуострове".

Первый вице-спикер так называемого "крымского парламента" Ефим Фикс заявил, что в Крыму будут рады визиту Миятович, но требуют объективного и непредвзятого отношения, а также согласования визита с МИД РФ, передает РИА "Новости".

"Если комиссар Совета Европы приедет в Крым официально, согласовав свой визит с МИД РФ, то мы будем только это приветствовать. Пусть приезжает и посмотрит. Но есть одно условие - выводы по итогам визита комиссаром должны быть сделаны объективные и непредвзятые, которые соответствуют реальной ситуации в Крыму", - сказал Фикс.

Ранее "Страна" писала о том, что испанский консул во время соревнований заплыл в Крым, минуя границу Украины.

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