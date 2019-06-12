План работы президента Украины Владимира Зеленского разработан на 100 дней, но ежедневно появляются неожиданности и план приходится корректировать. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Он рассказал о четырех фундаментальных целях президента на 100 дней:

Реформирование деятельности президента как институции;

Комплексный аудита государства;

Внесение законопроектов по вопросам судебной системы;

Законодательные инициативы по антикоррупционной политике.

Представитель президента сравнил президента с шахматным королем - "фигура очень важная, но ходит только на одну клеточку".

По его мнению, ситуация в Украине будет взята под контроль с осени. Только после этого команда Зеленского сможет показать программу действий.

"С осени мы уже сможем взять всю полноту ответственности за ситуацию в стране, показать конкретную программу действий. Пока что у нас работает программа - отстоять выбор людей, чтобы они не потеряли надежду на будущее, и общение с субъектами политических отношений, чтобы они поняли: начались другие времена и надо привыкать жить по правилам", - заявил Стефанчук.

Ранее "Страна" писала о том, что как в Конституционном суде рассматривали роспуск Рады.

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