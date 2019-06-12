По мнению представителя президента Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса, закупать российский газ можно было бы через частную компанию. Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина", запись которого выложена в YouTube.

Так, Герус отметил, что лидеры "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук могли бы создать частную компанию, которая сможет заключить соглашение с "Газпромом" и поставлять газ в Украину.

"Мы будем все аплодировать и говорить спасибо", - сказал он.



Видео: YouTube/ 112 Украина

Напомним, 7 июня Бойко и Медведчук встретились в Петербурге с главой Газпрома.

Как писала "Страна", после встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил, что "Газпром" готов предоставить Украине скидку в 25% на газ.