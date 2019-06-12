Представитель Зеленского предложил Бойко и Медведчуку создать компанию для поставок газа в Украину
По мнению представителя президента Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса, закупать российский газ можно было бы через частную компанию. Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина", запись которого выложена в YouTube.
Так, Герус отметил, что лидеры "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук могли бы создать частную компанию, которая сможет заключить соглашение с "Газпромом" и поставлять газ в Украину.
"Мы будем все аплодировать и говорить спасибо", - сказал он.
Видео: YouTube/ 112 Украина
Напомним, 7 июня Бойко и Медведчук встретились в Петербурге с главой Газпрома.
Как писала "Страна", после встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил, что "Газпром" готов предоставить Украине скидку в 25% на газ.
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