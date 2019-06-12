Верховная Рада не сможет уволить генпрокурора Юрия Луценко по представлению президента Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-замгенпрокурора, юрист Ренат Кузьмин в Facebook.

"Друзья, вы напрасно поздравляете меня с внесением в Раду представления об увольнении Луценко, как с победой, учитывая мое обращение к президенту с обоснованием увольнения генпрокурора. К сожалению, я не разделяю вашего оптимизма и радости", - пишет Кузьмин.

Он предлагает сравнить тексты своего обращения к президенту и обращения Зеленского к Раде. "Как видите, в Раду направлен коротенький, мягко говоря, документ без глубокого анализа украинского и международного законодательства, правоприменительной практики и доктрины, без ссылки на основания для увольнения генпрокурора, исчерпывающий перечень которых указан в законе и не подлежит расширенному толкованию", - подчеркивает Кузьмин.

Он объясняет, что Рада не сможет уволить генпрокурора по основаниям, изложенным в представлении президента. "И о том, что внесение в парламент "непроходного" документа свидетельствует либо о некомпетентности сотрудников АП, готовивших его проект, либо о банальном "договорняке", в котором Юрию Витальевичу обещано сохранение должности. Зачем? Возможно, для обеспечения защиты от уголовного преследования бывшего президента Порошенко, генпрокурорского кума. Скорее всего, после отказа Рады уволить Луценко последует пустое заявление АП о саботаже "такой-сякой" Рады решений президента. И все. В смысле, все останется как есть", - считает юрист.

По мнению Кузмина, если Луценко добровольно не напишет заявление об отставке, а Рада провалит голосование за его увольнение, то у президента останется еще два варианта: внести в Раду новый качественный документ и вновь побороться за голоса депутатов либо отстранить генпрокурора от должности на основании определения следственного судьи в порядке уголовного судопроизводства.

Фото: facebook.com

Проект Зеленского Фото: w1.c1.rada.gov.ua

Документ Кузьмина. Фото: facebook.сom

Напомним, что представление Зеленского на увольнение Луценко поступило в Раду.

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