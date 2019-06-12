Стали известны подробности закарпатского ДТП с лесовозом, в котором погибли пять человек. Оказалось, что трагедия произошла из-за внезапного селевого потока, образовавшийся в лесу после сильного ливня. Именно он понес грузовик и опрокинул в реку. Об этом заявил заместитель директора Закарпатского облуправления лесного и охотничьего хозяйства Василий Кий, пишет Укринформ.

По его словам, двое из погибших были лесоводами, но информация еще уточняется.

Также активист Роман Келемен пишет в Facebook, что люди поехали на заготовку дров, машина сорвалась с горы и упала в реку. По его данным, четырех мужчин нашли мертвым, а пятого отнесла река. "Как видно из фотографии, с машины осталась рама, а людей смешало с дровами и грязью", - сообщает активист и приводит жуткие фото.

Фото: facebook.com

Напомним, что на Закарпатье перекрыли международную трассу, чтобы добиться ее ремонта.

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