Испанский суд отказал Генпрокуратуре Украины в экстрадиции 74-летней украинки Инессы Кадыровой, которая является матерью беглого нардепа Александра Онищенко.

Суд Мадрида объяснил отказ в выдаче Инессы Кадыровой недостаточностью предоставленных украинской стороной фактов, подтверждающих ее противоправную деятельность.

Напомним, что Инесса Кадырова была задержана в Испании в марте 1917 года по ориентировке департамента Интерпола и Европола Украины, размещенным по запросу НАБУ. Украинская сторона подозревает ее в причастности к делу о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около трех млрд грн.

Как сообщалось, документы, необходимые для экстрадиции Инессы Онищенко были отправлены Украиной в Испанию еще в апреле 2017года. После этого нардеп Александр Онищенко заявил, что Испания не только их отклонила, но предоставила убежище его матери. А Интерпол снял Инессу Кадырову с розыска.

Также "Страна" писала о том, что по 93 округу может пойти нардеп Онищенко, а "Слуга народа" не будет выставлять против него мать его ребенка.