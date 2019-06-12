В больнице скончался один из пяти госпитализированных из-за пожара в Одесском областном медцентре психического здоровья, число погибших выросло до семи, пишет сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Из-за трагедии в больнице власти Одесской области объявили 12 июня днем траура по погибшим, сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

"Всем предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий", - сообщили в ведомстве. Также семьям погибших будет выплачена материальная помощь в размере 100 тыс. гривен, а семьям пострадавших – 50 тыс. гривен.

Напомним, 10 июня в 21:44 в Суворовском районе Одесса по ул. Академика Воробьева, 9, в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья" Одесского облсовета возник пожар. Вследствие него погибли 6 человек, еще пять были госпитализированы.

Мы уже писали о том, что прокуратура рассматривает версии поджога.

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