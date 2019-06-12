В Киевской области на лесоперерабатывающем предприятии пограничники обнаружили 24 нелегала ​​из стран Африки и Азии, сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Уточняется, что 11 июня оперативное подразделение ОКПП "Киев", сотрудники Пограничной службы, следователи полиции, представители Миграционной службы с привлечением спецподразделения ДОЗОР провели следственные действия и обыски на одном из лесоперерабатывающих предприятий Бориспольского района.

В результате проведенных мероприятий были обнаружены 24 иностранца из Нигерии, Камеруна, Конго, Сьерра-Леоне и Кот-д'Ивуара, а также Китая.

"Установлено, что иностранные граждане прибыли на территорию Украины под предлогом учебы в высших учебных заведениях. На самом деле последние привлекались к незаконному труду на территории Украины", - говорится в сообщении.

На данный момент принимаются меры по депортации "заробитчан" и устанавливают круг причастных лиц к незаконному трудоустройству.

Фото: dpsu.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что на Закарпатье задержали двух нелегалов, которые думали, что приехали во Францию.

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