Нацбанк считает своей первоочередной задачей усиление защиты потребителей финансовых услуг и, в связи с задержкой принятия закона о защите финансовых услуг, создал у себя специальное подразделение для этого. Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий на открытии Форума по финансовой инклюзии (доступности услуг - прим. ред.) в Киеве в среду, пишет Интерфакс-Украина.

"Национальный банк берет на себя ответственность за защиту прав потребителей финансовых услуг и создает специальное подразделение, которое будет заниматься этими вопросами", - заявил он.

Смолий отметил, что в Нацбанке очень надеялись, что в Украине заработает реальная система защиты, закрепленная на законодательном уровне, однако парламент решил иначе. "Однако это не повод оставлять людей один на один с их проблемами с банками и небанковскими финучреждениями", - подчеркнул глава центробанка. По его словам, прежде всего, это позволит урегулировать систему раскрытия информации о финансовых продуктах и услугах.

Напомним, что Верховный Суд Украины признал ничтожным пункт кредитного договора о комиссии.

Также Нацбанк уже напоминал, что три года не может добиться контроля над банковскими договорами украинцев.