В партии Владимира Зеленского "Слуга народа" неожиданное пополнение. От нее по одному из мажоритарных округов может пойти известный телеведущий и блогер Сергей Иванов.

Об этом сообщили "Стране" источники в "Слуге народа".

В последние годы Иванов работает на телеканале 1+1 ведущим программы "Право на владу". И от этого телеканала, который принадлежит Игорю Коломойскому, от "Слуги народа" на выборы идет сразу несколько человек.

Однако в этом ряду Иванов сильно выделяется.

У него репутация националиста и создателя фейков о войне на Донбассе. 9 мая он считает "некропраздником" и недавно критиковал Игоря Коломойского за слова о гражданской войне в Украине.

В целом такой идеологический набор резко контрастирует с тем, что сам Зеленский говорил во время президентских выборов. Он и его команда заявили курс на прекращение раскола среди украинцев. Теперь же новый президент все сильнее скатывается в риторику времен Порошенко.

В этом свете вхождение Иванова в "Слугу народа" выглядит как продолжение такого разворота.

Правда, как мы уже убедились, перечень кандидатов от парии динамично меняется под влиянием разного рода скандалов. А потому не факт, что Иванов, по итогу, окажется в числе кандидатов от политической силы президента.

А пока же "Страна" решила вспомнить, что известно об Иванове.

Прокурор, налоговик и сын регионала

Сергей Иванов родился 26 августа 1976 года. Окончил Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля.

Работал в органах прокуратуры, дослужился до зампрокурора Жовтневого района Луганска, откуда уволился в 2008 году. Позже был принят на должность заместителя департамента контроля за оборотом подакцизных товаров Луганской налоговой администрации.

По слухам, которые курсируют в СМИ - оттуда Иванова сняли за коррупционные действия. По словам же блогера, его сняли за публичную поддержу Евромайдана.

"Уволили меня 22 января 2014 года, после моего звонка главе областного совета Голенко, который накануне провел сессию, в резолюции которой было заложено обращение к Януковичу силой подавить Майдан", - написал Иванов у себя в Facebook.

И все же должность, с которой он начал свою налоговую карьеру - выглядит весьма хлебной. Такой карьерный взлет связывают со связями отца будущего блогера - Владимира Иванова, депутата Верховной Рады пятого созыва от Партии регионов.

Иванов-старший считался в прошлом одним из самых влиятельных людей в Луганской области. Он был советником губернатора региона Александра Антипова, который руководил Луганщиной до 2010 года (единственный на тот момент губернатор-регионал, назначенный Виктором Ющенко). До этого Иванов-старший трудился заместителем предыдущего губернатора - Александра Ефремова.

Одновременно Владимир Михайлович работал замглавы областной организации ПР и был одним из ключевых кураторов любых выборов, которые проходили в регионе, как он признавался сам в интервью "Острову".

Правда, в 2010 году, когда президентом стал Виктор Янукович, Иванов-старший потерял партийную должность. И в следующую Раду тоже не попал. Зато снова всплыл уже при новой власти. В 2016 году глава Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз назначил его своим советником.

Это произошло уже когда его сын Сергей Иванов стал известным блогером. Накануне назначения он довольно долго критиковал предшественника Гарбуза - губернатора Луганщины Георгия Туку.

Вскоре тот был снят с должности, а его сменщик сделал советником папу блогера.

По данным журналиста Анатолия Шария, Владимир Иванов в 2014 году был владельцем сети супермаркетов "Абсолют" (они и сейчас работают на неподконтрольной территории).

ЛОМ

Свою карьеру ЛОМа (лидера общественного мнения) Сергей Иванов начинал в мае 2014 года. Он выступал с радикальных майдановских и националистических позиций. Родной ему Луганск, по мнению Иванова, заслужил обстрелы - поскольку в нем много "необразованных людей".

"Я считаю, что этот город (Луганск), изначально люмпенский, получает то, что по сути дела заслужил. Здесь очень много необразованных людей, в которых дали всходы идеи великоросского шовинизма, навязываемые радикальными идеологическими российскими сектами Кургиняна, Дугина со всеми его движениями", - написал Иванов в июле 2014 года в разгар боев за Луганск, когда город находился под обстрелами без воды и электричества.

Блогер занимался темами люстрации, "кошмарил" разнообразных чиновников, параллельно откровенно заявляя, что ненавидит русских, не считает их людьми, призывая СБУ расправляться с пойманными сепаратистами без суда и следствия.

Одно время Иванов пытался войти в люстрационный совет при СБУ, и его туда даже приглашал экс-глава ведомства Валентин Наливайченко. Однако стороны не поладили.

В начале октября 2016 года Сергей Иванов вместе с Наталкой Мосейчук стали ведущими ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1. Уже работая там, он недавно раскритиковал слова Игоря Коломойского о том, что в Украине идет гражданская война.

"Сотрудники ФСБ РФ Гиркин и Бородай, офицеры ГРУ Александров и Ерофеев, генерал-майор Асапов, около сотни десантников первой роты 76 псковской дивизии ВДВ, уничтоженных под Луганском etc. "На Донбассе внутренняя гражданская война, что здесь непонятного? Действительно, что, бл*ть, непонятного", – отметил Иванов в сети.

В целом блогер продолжает придерживаться резко радикальный позиций. Недавно он назвал День победы "исторически никчемным некропраздником".

Ранее он также заявлял, что во Второй мировой войне победили только благодаря США.

История с кондиционером

Одна из самых важных историй, связанных с Ивановым, произошла 2 июня 2014 года. В этот день военный самолет, по данным доклада ОБСЕ, обстрелял Луганскую обладминистрацию.

"На Луганщине ситуация оставалась нестабильной. 2 июня, около 15:00 часов, ракеты попали в оккупированное здание областной администрации. Согласно ограниченным данным специальной миссии наблюдения, эти взрывы были результатом попадания неуправляемых ракет, запущенных с самолета", - говорилось в сообщении миссии.

Тогда погибло 8 человек и еще 28 было ранено осколками. Над городом в этот день многие видели украинский военный самолет.

Официально власти в Киеве сразу заявили, что причиной взрыва стало неосторожное обращение сепаратистов с оружием и взрывчатыми веществами. Однако главенствующей версией в СМИ стала выдумка о том, будто сепаратисты пытались сбить украинский самолет ракетой "земля-воздух", но та внезапно навелась на кондиционер, установленный в здании ОГА.

Запустил эту утку именно Иванов. По крайней мере, на него, как на луганчанина, сослались многие центральные СМИ.

Например, "Украинская правда".

Или "Зеркало недели". "По версии луганского журналиста и блогера Сергея Иванова, террористы выстрелили из ПЗРК по самолёту, однако ракета навелась на работающий кондиционер на ОГА, выделяющий тепло", - написало издание.

Что характерно, сам пост Иванова в Твиттере и Facebook сейчас удален. Однако в Сети остались скриншоты.