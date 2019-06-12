Украинцы занимаются телефонным терроризмом в России в ответ на такие же действия россиян по отношению к Украине. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина" (видео с 21:55), комментируя волну "телефонного терроризма", которая последнее время охватила украинские города.

По его словам, украинские граждане оставляют сообщения о ложных минированиях в общественных местах в ответ на аналогичные действия россиян. Геращенко отметил, что жители России "целенаправленно развлекаются", "минируя" объекты на территории соседней страны, а затем наблюдают за реакцией общества и СМИ.

Фрагмент о телефонном терроризме - с 21:55

"Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с РФ, и мы наблюдаем, как целенаправленно жители России развлекаются, "минируя" объекты на территории Украины, а потом смотрят через интернет, как на это реагируют СМИ, как там проводят проверки. С другой стороны некоторые украинские граждане отвечают этой же монетой. И когда вы слышите, что минируются вокзалы и метро в Российской Федерации - иногда это бывают российские граждане, игногда - украинские", - объяснил депутат и добавил, что интернет позволил обезличивать людей, поскольку сидя в Нижнем Новгороде или Владивастоке можно "заминировать" объект в Киеве.

Напомним, накануне первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что за сутки из-за потока анонимных сообщений о заминировании различных объектов в Украине были эвакуированы 32 тысяч граждан.

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