Бывший депутат Одесского горсовета, блогер и ведущий на телеканале NewsОne Дмитрий Спивак заявил, что не идет в парламент по списку партии президента "Слуга народа", в котором он присутствовал под номером 33. Об этом он сообщил в Facebook. По его словам, причин такого решения было несколько.

Во-первых, как пишет Спивак, против него и его семьи в социальных сетях развернулась целая кампания по дискредитации. "Чудовищная грязь и потоки циничной лжи от псевдоактивистов типа Стерненко и Ко заполонили все "помойки" и ботосфера занялась своим привычным делом", - пишет Спивак.

Во-вторых, он не намерен менять свою позицию, хотя она многим не нравится. "А потому я не хотел бы нанести какие-то репутационные риски президенту Зеленскому и его партии. Можно быть не просто в оппозиции, а являться предохранителем многих негативных процессов в государстве, тем самым помогая возрождать страну", - объясняет ведущий

Третья причина - нежелание менять сферу, в которой он уже имеет сложившуюся репутацию:

"Моя журналистская и телевизионная деятельность дает мне большие возможности влиять на формирование общественного мнения и приносить пользу моей стране, вскрывая коррупционные нарывы и контролируя власть и ее решения. Любую власть. И любые решения. И я буду продолжать заниматься этой деятельностью. Открыто и публично", - объяснил блогер.

И, в-четвертых, Спивак считает, что "пока в Украине мнения так называемых "патриотов" и "активистов" будет восприниматься, как истина в последней инстанции, и они будут безнаказанно и под прикрытием влиять на умы граждан и позицию власти, наша молодая демократия будет и дальше ходить по замкнутому кругу". "А потому, я вижу своей задачей сделать все возможное, чтобы такие персонажи навсегда исчезли из общественного сознания людей и жизни страны", - подчеркнул Спивак.

В конце своего сообщения он поблагодарил всех, кто его поддерживал. "Я никуда не ухожу. До встречи в эфирах..." - резюмировал Спивак.

Полный партийный список "Слуги народа" на выборы в Раду читайте здесь.

также сегодня стало известно, что номер 81 из списка "Слуги народа" Гутцайт объявил, что не идет в Раду.