В Тунисе журналисты на глобальном марше солидарности требовали справедливости в расследовании самых громких дел с участием представителей СМИ, в том числе в деле убийства Павла Шеремета. Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook.

Томиленко из Туниса сообщил, что в марше приняли участие почти 400 журналистов со всего мира. На мероприятии, которое прошло 11 июня, участники скандировали "Солидарность!", если флажки с символикой Международной федерации журналистов (МФЖ) и портретами убитых коллег.

Шествие завершилось у здания Ассоциации журналистов Туниса, на фасаде которой вывешен большой баннер с фото украинца Павла Шеремета, словачки Яны Кусяк, мальтийской журналистки Дафны Галиции и других погибших сотрудников медиа.

"Безопасность и справедливость - это наши принципиальные требования к правительствам всех стран мира. Солидарность - наш призыв к каждому журналисту, чтобы мы не мирились с безнаказанностью и атаками на наши права", - говорит Томиленко.

Марш был инициирован по случаю открытия в Тунисе 30-го Конгресса Международной федерации журналистов. Конгресс впервые за 90-летнюю историю проходит на африканском континенте. Его участниками являются представители журналистских ассоциаций и союзов из более 150 стран мира. Нынешний Конгресс посвящен вызовам для журналистики в цифровую эпоху, в частности, планируется утверждение новой редакции глобального кодекса журналистской этики.

Фото: facebook.com

Напомним, что Луценко заявил, что круг подозреваемых в убийстве Шеремета сузился с нескольких тысяч до нескольких сотен.

При этом Комитет защиты журналистов считал, что Порошенко не хотел добиваться правосудия в деле об убийстве Шеремета.