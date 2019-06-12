Барышевский районный суд Киевской области отменил лицензию авиакомпании SkyUp Airlines. Теперь перевозчик не имеет права работать с пассажирами.

В постановлении суда, опубликованном Компромат.leaks, говорится, что причиной для отмены лицензии послужили системные невыполнения обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиационной безопасности.

Предполагается, что уже в самое ближайшее время все рейсы компании будут отменены, т.к. без действующей лицензии самолеты не имеют права на взлет. Но по состоянию на утро 12 июня, SkyUp продолжает выполнять авиарейсы.

Скриншот, документы: facebook.com/kompromat.leaks

Как пишет UBR, в целом основания для подачи иска отнюдь не надуманны. Компания неоднократно попадала в громкие скандалы с многочасовой задержкой рейсов, объясняя их различными причинами, например, поломкой бортов. Согласно данным Мининфраструктуры, SkyUp в мае выполнила по расписанию 66,9% заявленных рейсов. Для сравнения, крупнейшая украинская авиакомпания МАУ в тот же период выдержала график на 89,2% рейсов.

В компании уже оспорили решение в Киевском аппеляцимонном суде и утверждают, что приостановить действие лицензии может только регулятор. А потому все рейсы перевозчик продолжит выполнять, как и было запланировано.

"Суд данной инстанции не имел права принимать решение о приостановлении действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, поскольку регуляторами в сфере авиаперевозок является Министерство инфраструктуры Украины и Госавиаслужба Украины. Исходя из вышесказанного, данное Постановление никак не влияет на хозяйственную деятельность компании, а является лишь следствием недобросовестной конкуренции", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что 11 июня SkyUp запустила рейс из Харькова в столицу Франции Париж.

Отметим, что услугами данной авиакомпании пользуется футбольный клуб "Шахтер" из Донецка.