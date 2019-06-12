Директор Департамента молодежи и спорта КГГА, известный фехтовальщик Вадим Гутсайт, который значился под номером 81 в партийном списке "Слуги народа" объявил об отказе баллотироваться в Верховную Раду. Об этом он написал в Facebook.

"Я не иду на выборы в Раду. Я благодарен президенту Владимиру Зеленскому, главе партии "Слуга народа" Дмитрию Разумкову и всей команде в целом за оказанное доверие. Я горд и признателен за то, что вы оценили мою работу, за то, что вы посчитали меня достойным быть частью этой сильной команды. Но я человек дела, я не политик. Я никогда им не был. Я не умею громогласно кричать с трибуны, я умею работать. За моими плечами много проектов, важных для города, важных для страны важных и для спортивной отрасли. Знаете, спортсменов ведь, как и военных – бывших не бывает", - написал Гутцайт.

Он считает, что его задача, прежде всего, перед самим собой - быть полезным для общества. "К сожалению, парламент, не только украинский, а любой другой, это – политика, склоки, разговоры. Я привык работать иначе. Да что тут – я просто привык работать. Если я берусь за проект – я довожу его до конца. Возможно, конечно, не скромно, но уверен, весь мой спортивный путь об этом говорит", - подчеркнул Гутцайт.

Он уверен, что больше пользы принесет в исполнительной власти. "Будь то в Киеве в качестве руководителя Департамента спорта, будь то в Министерстве молодежи и спорта. И если президенту потребуется сильный специалист, который действительно может вывести Украину спортивную на международный уровень, я готов принять этот вызов", - отметил он.

Вадим Гутцайт - директор Департамента молодежи и спорта КГГА, олимпийский чемпион, фехтовальщик, саблист. Президент Федерации фехтования Украины. Был помощником-консультантом нардепа от Партии регионов - Эльбруса Тадеева.

Ранее "Страна" рассказывала, кто есть кто в списке "Слуги народа".

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