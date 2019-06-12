Представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус настаивает на том, что Владимир Зеленский не обещал снижения тарифов перед выборами. Об этом Герус заявил эфире программы Вот оно как.

"Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов, хотя он понимает, что это является проблемой. Если послушать, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования, остановки импорта газа и развитие экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а может и больше", - сказал Герус.

Также представитель президента в Кабмине рассказал о шутках Зеленского. "Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - добавил Герус.

Напомним, что у Зеленского рассказали о приоритетах работы нового президента, причем отмечалось, что "тарифы не входят в его компетенцию".

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