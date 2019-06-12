В лесном массиве вблизи села Тарасовка Закарпатской области в результате аварии грузовика погибли пять человек. Об этом сообщил сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"11 июня в период с 17:45 до 22:00 в лесном массиве вблизи с.Тарасовка Тячевского района были обнаружены тела 5 погибших (1964, 1963, 1981, 1991 и 1992 г.р.), которые вероятно осуществляли заготовку древесины и поврежденный грузовой автомобиль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к поисковым работам привлекалось 53 человека и 5 единиц техники, из них от ГСЧС 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Издание Новости Закарпатья сообщает, что из-за сильной грозы водитель не справился с управлением и автомобиль скатился с горы в реку. В результате этого погибли пять жителей села Тарасовка, находившихся в машине. Причем двое погибших работают в лесхозе.

Напомним, что на Закарпатье перекрыли международную трассу, чтобы добиться ее ремонта.

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