Демократы США по-прежнему не исключают импичмента Трампа
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что вопрос импичмента президента Дональда Трампа рассматривается, но требует дополнительного обоснования. Об этом сообщает CNN.
"Вопрос импичмента не снят с рассмотрения", - сказала Пелоси. По ее словам, она выступает против немедленного начала процесса импичмента на фоне призывов других демократов, в том числе, участвующих в выборах президента США.
Спикер Палаты представителей поставила под сомнение эффективность процесса импичмента на данном этапе из-за отсутствия доказательств, которые могли бы гарантировать конечную цель этих усилий. "Если вы начинаете процедуру импичмента, получаете ли вы больше информации?", - подчеркнула Пелоси, добавив, что на нынешнем этапе все завершится обжалованием в судах.
Напомним, что демократы потребовали начать процедуру импичмента для Трампа. Они заявляют, что Конгресс должен инициировать процедуру. Так в Демократической партии США отреагировали на выступление спецпрокурора Роберта Мюллера, который подбил итоги работы следствия относительно вмешательства РФ и объявил о своей отставке.
Мюллер объяснил, почему в его докладе не содержалось обвинение Трампа в правонарушениях, хотя расследование установило многочисленные примеры препятствования правосудию президентом США. По его словам, выдвинуть президенту обвинения не позволяют правила Минюста США.
Однако, Трамп заявил, что демократы не добьются его отставки.