Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что вопрос импичмента президента Дональда Трампа рассматривается, но требует дополнительного обоснования. Об этом сообщает CNN.

"Вопрос импичмента не снят с рассмотрения", - сказала Пелоси. По ее словам, она выступает против немедленного начала процесса импичмента на фоне призывов других демократов, в том числе, участвующих в выборах президента США.

Спикер Палаты представителей поставила под сомнение эффективность процесса импичмента на данном этапе из-за отсутствия доказательств, которые могли бы гарантировать конечную цель этих усилий. "Если вы начинаете процедуру импичмента, получаете ли вы больше информации?", - подчеркнула Пелоси, добавив, что на нынешнем этапе все завершится обжалованием в судах.

Напомним, что демократы потребовали начать процедуру импичмента для Трампа. Они заявляют, что Конгресс должен инициировать процедуру. Так в Демократической партии США отреагировали на выступление спецпрокурора Роберта Мюллера, который подбил итоги работы следствия относительно вмешательства РФ и объявил о своей отставке.

Мюллер объяснил, почему в его докладе не содержалось обвинение Трампа в правонарушениях, хотя расследование установило многочисленные примеры препятствования правосудию президентом США. По его словам, выдвинуть президенту обвинения не позволяют правила Минюста США.

Однако, Трамп заявил, что демократы не добьются его отставки.