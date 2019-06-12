Во вторник вечером состоялись 12 поединков отборочной стадии к чемпионату Европы-2020.

Более чем уверенную домашнюю победу одержала сборная Германии, отметившись восемь раз в воротах Эстонии. Италия добыла тяжелую волевую победу над Боснией, уступая по ходу матча. Лишь на 86 минуте Верратти забил победный для итальянцев гол.

Результаты всех поединков отбора Евро-2020 в этот день:

Казахстан — Сан-Марино 4:0 (Куат, 45+1, Федин, 61, Суюмбаев, 65, Исламхан, 79)

Азербайджан — Словакия 1:5 (Лоботка, 8, Куцка, 27 — Шейдаев, 29 — Гамшик, 30, 57, Ганцко, 85)

Бельгия — Шотландия 3:0 (Лукаку, 45+1, 57, Де Брюйне, 90+2)

Лихтенштейн — Финляндия 0:2 (Пукки, 37, Кельман, 57)

Италия — Босния и Герцоговина 2:1 (Инсинье, 49, Верратти, 86 — Джеко, 32)

Греция — Армения 2:3 (Карапетян, 8, Газарян, 32 — Зека, 54 — Барсегян, 74 — Фортунис, 87)

Венгрия — Уэльс 1:0 (Паткаи, 80)

Исландия — Турция 2:1 (Сигурдссон, 21, 31 — Токез, 40)

Андорра — Франция 0:4 (Мбаппе, 11, Бен Йеддер, 30, Товен, 45+1, Зума, 60)

Албания — Молдова 2:0 (Чикаллеши, 65, Рамадани, 90+2)

Германия — Эстония 8:0 (Ройс, 10, Гнабри, 17, Горетцка, 20, Гюндоган, 28, Ройс, 37, Гнабри, 64, Вернер, 79, Сане, 89)

Беларусь — Северная Ирландия 0:1 (Макнейр, 86).

Напомним, что за день до этого сборная Украины одержала победу над Люксембургом и выиграла первый круг своей отборочной группы на Евро.

Тем временем игроки юниорской сборной Украины по футболу под руководством Александра Петракова вышли в финал Чемпионата мира до 20 лет. Соперником нашей сборной станет сборная Южной Кореи.