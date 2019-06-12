В среду, 12 июня Украину раскалит до +34 градусов, главной "сковородкой" станут восточные и южные области. Лишь на западе стране пройдут ливни с молниями и раскатами грома, передает сайт Укргидромета.

На севере Украины осадков не прогнозируется, термометр покажет +30… +33 градусов днем и +17… +21 ночью. На востоке температура воздуха составит +32… +34 днем, а ночью +16… +20. На юге температура воздуха днем +29… +34, а ночью +18… +21. В западных областях местами пройдут грозовые дожди. Температура воздуха достигнет отметки +29… +32 днем, а ночью снизится до +15...+19. В центральной части страны днем температура воздуха составит в среднем +32, а ночью упадет до +17...+20.

В столице Украины тоже будет сухо и жарко. Столбик термометра днем покажет +31… +33, ночью похолодает до +19...+21. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что в среду Украину накроет максимальная для июня жара.

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