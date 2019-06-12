В Ковеле Волынской области произошло массовое отравление после семейного празднования в одном из заведений общественного питания. В медицинский центр состоянием на 11 июня обратились 13 человек, из них двое детей.

Как отмечается в Волынском лабораторном центре МОЗ Украины, у всех пострадавших наблюдались симптомы пищевого отравления. По результатам медицинского осмотра больных установлен диагноз "Острый гастроэнтероколит". Состояние больных – средней тяжести.

Во время эпидемиологического расследования для проведения бактериологических, вирусологических, физико-химических лабораторных исследований отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с оборудования, посуды, инвентаря на пищеблоке пищевой мощности, обследованы персонал и контактные лица. Лабораторные исследования биоматериала от больных и декретированных лиц, а также образцов окружающей среды продолжаются.

Для принятия мер и окончательного определения причины и обстоятельств отравления людей привлечена Госпродпотребслужба Ковеля. Ожидаются результаты государственного надзора соблюдения санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевой продукции. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Напомним, несколько дней назад во Львове во время свадьбы в местном ресторане "Червона Рута" отравились 45 человек. Состояние пациентов средней тяжести.

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