За минувшие сутки, 11 июня, боевики 24 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, ранены три украинских военнослужащих.

"11 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз - с применением запрещенной минскими соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм. Вследствие вражеских обстрелов три украинских защитника получили ранения", - говорится в сводке пресс-центра Операции объединенных сил, обнародованной в Facebook в среду утром.

По данным украинской разведки, 11 июня два боевика уничтожены и 7 ранены. "С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских защитников вблизи н.п. Водяное – из стрелкового оружия, Старогнатовки – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелковогооружия.

Скриншот: facebook.com/pressjfo.new

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил у Новгородского – из минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия, на окраине Зайцево - из 120 мм минометов.

Напомним, что ранее ВСУ обвинили врага в нарушении перемирия и срыве разведения сил на Донбассе. Ранее там же сообщили, что в случае угрозы откроют ответный огонь по противнику.