Украина в июле намерена презентовать государственный инвестиционный проект строительства ледовой арены в Киеве стоимостью 1,68 млрд грн. Презентация состоится в Торонто на конференции по поддержке реформ.

Такое предложение озвучил первый вице-премьер – глава Минэкономразвития Степан Кубив. Комиссия поддержала его инициативу выделить уже сейчас первое бюджетное финансирование проекта, чтобы начать разработку проектной документации и успеть подготовить презентацию к конференции в Торонто.

Исполнителем проекта является ГП "ЦУТБ "Ледовый стадион", его реализация намечена на 2019-2021 гг. В 2019 году запланировано выделить 5 млн грн.

Накануне главный тренер хоккейного клуба "Донбасс" Сергей Витер возглавил национальную сборную Украины. Об этом сообщает пресс-службаУкраинской хоккейной лиги. Отмечается, что Витер будет совмещать работу в клубе и национальной команде.

Также напомним, что в конце мая сборная Финляндии по хоккею обыграла канадцев в финале чемпионата мира по хоккею, который проходил в Братиславе.