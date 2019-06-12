В Киеве построят мусороперерабатывающий комплекс, общая мощность которого составит 700 тысяч тонн мусора в год, который будет также сортировать мусор.

"Столица планирует построить мусороперерабатывающий комплекс, который будет иметь общую мощность переработки 700 тыс. тонн в год и будет включать этап сортировки", - говорится в сообщении пресс-службы Киевской горгосадминистрации.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, Киев имеет четкие планы постепенного отхода от технологии захоронения как от устаревшей и экологически опасной методики.

Кроме того, Пантелеев отметил, что Киев отказался от локации для строительства мусороперерабатывающего завода возле ТЭЦ-6 на Троещине (Деснянский район г.Киева).

Кроме того, сообщалось, что мэрия Киева решила запустить пилотные проекты с целью раздельного сбора твердых бытовых отходов. Уже в июле планируется установить до трех тысяч контейнеров для отдельных фракций - пластика, стекла.

Ранее мы сообщали, что мэры львовских городов поддержали строительство регионального мусорного полигона.