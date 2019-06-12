Вокалист и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн поругался с одним из постояльцев отеля в Мюнхене и сломал ему челюсть. Об этом во вторник, 11 июня, сообщила газета Das Bild.

Как пишет издание, на прошлой неделе группа остановилась в Мюнхене в фешенебельном отеле Bayerischer Hof. В ночь на субботу, 8 июня, Линдеманн пил пиво в баре гостиницы вместе со знакомым и подругой по имени Лана.

До этого некий 54-летний житель Гамбурга попросил певца сделать селфи, но Линдеманн ему отказал. Как указывает газета, предполагаемый поклонник не унимался и уже в баре начал оскорблять Лану. Линдеманн хотел заставить его извиниться перед женщиной, в результате чего завязалась потасовка.

Фронтмен Rammstein ударил обидчика локтем в лицо, после чего тот сразу же упал. Работники отеля вызвали полицию. По информации издания, мужчина получил перелом челюсти. В полиции уточнили, что приняли заявление о нанесении телесных повреждений.

Сам Линдеманн пока не прокомментировал случившееся.

Напомним, в конце мая Rammstein установила со своим безымянным альбомом новый рекорд. Об этом сообщает Billboard. Пластинка дебютировала на первом месте чартов сразу в 14 странах. Также мы сообщали, о чем Rammstein хотели рассказать в клипе на песню Deutschland.