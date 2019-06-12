Мэрия Киева решила запустить пилотные проекты с целью раздельного сбора твердых бытовых отходов. Уже в июле планируется установить до трех тысяч контейнеров для отдельных фракций - пластика, стекла.

"Мы встретились с перевозчиками мусора, работающие в столице, и предложили им разработать и внедрить пилотный проект раздельного сбора на территориях, где они работают. Очень важно, что это будут различные модели, предложенные предприятиями и уже в процессе пилотирования мы определим наиболее эффективную", - сообщили в пресс-службе КГГА.

По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, развитие системы раздельного сбора является частью общей стратегии Киева по внедрению европейских методик обращения с бытовыми отходами.

"Очень важно на первом этапе развивать бытовое сортировки, направлять вторсырье на переработку. А также создать мусороперерабатывающий комплекс с оборудованием для эффективной переработки органической и других фракций", - отметил он.

Напомним, что украинцев обязали сортировать весь мусор по видам отходов еще с 1 января 2018 года. Вот только по факту этого делать никто не начал и "Страна" разбиралась, почему.

Ранее мы сообщали, что мэры львовских городов поддержали строительство регионального мусорного полигона.