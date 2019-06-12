Суд Грузии решил продлить арест многодетной украинке Юлии Сусляк еще на 35 дней по ходатайству Главной прокуратуры Грузии. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что следователи заявили, что им надо время на проверку информации, о том, могла ли украинка везти в Абхазию десятерых детей на продажу. Грузины ждут результатов расследований от правоохранителей Украины, России и Америки.

По данным телеканала, заседание в суде Тбилиси было закрытым. Разрешение не съемку было только у местного общественного телевидения. Местные журналисты, которые следят за делом, ТСН говорят, что сами не понимают что происходит.

Сообщается, что за 35 дней ареста грузинские следователи хотят, чтобы Генпрокуратура Украины проверила обстоятельства рождения детей в Киеве. Кроме того, ждут из России ответа о похоронах сына Сусляков.

Обратились и в Америку, где сама Юлия родила дочку. Сколько займет времени эта проверка, неизвестно. К тому же следователи совсем не интересуются: как собиралась Сусляк продать детей и кому.

Помимо этого во время заседания прокурор ни разу не обмолвился о том, есть ли доказательства вины уроженки Хмельницкого. Зато, рассказывает, как хорошо было детям, оторванным от родителей, в Грузии.

Другое мнение имеет защитник Сусляк.

"Обвинение не содержит ни одного, хотя бы единого документа, на основании которого можно было бы оставить человека под арестом. Я буду требовать отклонения прокуроров по этому делу, а также открытие уголовного производства против прокуроров за их произвола", - говорит адвокат украинки Зураб Тодуа.

Видео: YouTube/ТСН

Ранее сообщалось, что в Украину на самолете Зеленского вернулись все десять детей семьи Сусляк.

Также мы писали о том, зачем Зеленский послал за детьми в Грузию борт №1.