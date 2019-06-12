В Киеве будут судить двух квартирных мошенников, которые использовали поддельные документы, чтобы завладеть двумя квартирами, принадлежащими киевлянину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

"Во время досудебного расследования следователями и прокурорами установлено, что в январе 2019 года двое злоумышленников, подделав правоустанавливающие документы, предоставили их частному нотариусу Киевского городского нотариального округа для оформления права собственности на 2 квартиры, которые находятся в центре города Киева", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время проверки этих документов государственный регистратор выявил признаки подделки и сообщил об этом в правоохранительные органы.

Под процессуальным руководством прокуроров местной прокуратуры собрано достаточно доказательств для обвинения злоумышленников в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1, ч. 4 ст. 358 УК Украины (подделка официального документа и использование заведомо подложного документа) и по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины (совершение законченного покушения на завладение права собственности на имущество путем мошенничества, по предварительному сговору, совершенное группой лиц в особо крупных размерах).

Обвинительный акт сейчас направлен в суд для рассмотрения по существу. За содеянное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Скриншот: Facebook/Прокуратура міста Києва

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