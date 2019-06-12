На базе Территориального медицинского объединения "Психиатрия" образовано и обустроено специализированное отделение для содержания лиц, которые страдают психическими расстройствами и находятся под стражей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

"На сегодняшний день заключенные с расстройствами психики находиться под наблюдением специалистов Территориального медицинского объединения" Психиатрия ", отдельно от других заключенных, и смогут получать высокоспециализированную психиатрическую помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратуры столицы неоднократно обращала внимание госорганов на ненадлежащее медицинское обеспечение заключенных, которые содержатся в Киевском следственном изоляторе и страдают психическими расстройствами. Только в прошлом году на территории Киевского СИЗО умерли двое заключенных с психическими расстройствами, а в 2017 - четверо.

Сообщается, что условия содержания лиц в данном спецотделении не отличаются от условий содержания в следственном изоляторе, помещения оснащены камерами видеонаблюдения и находятся под усиленным наблюдением.

Скриншот: Facebook/Прокуратура міста Києва

Ранее сообщалось, что в полиции рассказали, как в Киеве поймали сбежавшего из психбольницы бойца сумо, который два года назад убил байкера.

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