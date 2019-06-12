Определился соперник сборной Украины в финале чемпионата мира по футболу U20
Юниорская сборная Украины по футболу, которая одолела Италию и вышла в финал чемпионата мира, сразится в решающем поединке с командой из Южной Кореи.
Команда из Азии в полуфинале обыграла Эквадор с минимальным счетом.
Автором решающего гола стал защитник Чой Чон, который на 39-й минуте получил мяч на левом фланге и мощным ударом послал его вплотную к правой стройке ворот латиноамериканской сборной.
Примечательно, что в полуфинал чемпионата мира до 20 лет не пробился ни один из главных фаворитов турнира, которыми считались Франция, Португалия и Аргентина.
Финал между Украиной и Южной Кореей состоится 15 июня в Лодзе. "Бронзовый" матч за 3-е место Италия - Эквадор пройдет 14 июня в Гдыне.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины из "Зари" может стать игроком чемпиона Бельгии.
Также мы публиковали видео опасных моментов матча и гола, который вывел сборную Украины в финал чемпионата мира.