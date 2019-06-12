Юниорская сборная Украины по футболу, которая одолела Италию и вышла в финал чемпионата мира, сразится в решающем поединке с командой из Южной Кореи.

Команда из Азии в полуфинале обыграла Эквадор с минимальным счетом.

Автором решающего гола стал защитник Чой Чон, который на 39-й минуте получил мяч на левом фланге и мощным ударом послал его вплотную к правой стройке ворот латиноамериканской сборной.

Примечательно, что в полуфинал чемпионата мира до 20 лет не пробился ни один из главных фаворитов турнира, которыми считались Франция, Португалия и Аргентина.

Финал между Украиной и Южной Кореей состоится 15 июня в Лодзе. "Бронзовый" матч за 3-е место Италия - Эквадор пройдет 14 июня в Гдыне.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины из "Зари" может стать игроком чемпиона Бельгии.

Также мы публиковали видео опасных моментов матча и гола, который вывел сборную Украины в финал чемпионата мира.