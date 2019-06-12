Фактический показатель инфляции в Украине в мае на уровне 9,6% в годовом выражении превысил траекторию прогноза, опубликованного в инфляционном отчете.

Как сообщается на сайте НБУ, ускорение инфляции обусловлено, прежде всего, стремительным повышением цен на сырые продукты питания в результате их недостаточного предложения.

Кроме того, высокими темпами дорожало топливо из-за сложностей с импортом энергоресурсов из Беларуси и России.

В то же время, базовая инфляция, как и в предыдущие месяцы, была несколько ниже прогноза - на уровне 7,4% в годовом выражении.

"Фактические показатели инфляции, в частности, базовой, свидетельствуют, что фундаментальное инфляционное давление в целом соответствует ожиданиям Национального банка. Однако общий показатель инфляции превысил траекторию прогноза, прежде всего, вследствие действия временных факторов предложения", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что обновленные оценки влияния этих и других факторов на показатели инфляции, а также прогноз других макроэкономических показателей будут обнародованы 18 июля.

Ранее "Страна" сообщала, что в мае годовая инфляция в Украине ускорилась, в результате чего фрукты стали дороже.

Еще мы отмечали, что выросли в цене связь и капуста.