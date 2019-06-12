Кинокомпания Kinodanz подала в суд на популярного российского блогера Евгения Баженова (BadComedian), который занимается критикой российских фильмов. Сам видеоблогер обвиняет Минкульт РФ в попытке цензуры, пишет DW.

По словам Баженова, из-за судебного иска на миллион рублей против него, возможно придется закрыть его блог в YouTube, каждое видео в котором набирает несколько миллионов просмотров.

Видео: YouTube/BadComedian

Отмечается, что в январе 2019 года кинокомпания Kinodanz (с 2019 года KD Studios) обвинила Баженова в нарушении авторских прав в его обзоре фильма "За гранью реальности". Деньги на фильм выделило министерство культуры России. Сам блогер считает, что иск против него - это цензура, а за компанией-заявителем "стоят очень влиятельные люди" и она финансово поддерживается Минкультом.

"Дело не в деньгах, а именно в блокировке роликов. Они пытаются заткнуть критику. Им нужно, чтобы обзоров на их фильмы не было", - пояснил блогер корреспонденту DW. На вопрос, готов ли он выплатить эту сумму, ответил отрицательно.

BadComedian часто делает обзоры и критикует российские фильмы. Однако это первая кинокомпания, которая обратилась в суд. "У крупных студий есть репутация. Среди моих зрителей не самая лучшая, но в целом есть. За былые заслуги или за новое. Им подобного не нужно, а данных господ видимо задело. Сложно объяснить иначе происходящее", - сказал Баженов DW.

В компании АНО "Судебный эксперт" ("Центр по проведению судебных экспертиз и исследований"), которая проводила лингвистическую экспертизу блога BadComedian для суда подтвердили DW, что смотрели его видеообзоры. "Полагаем, что блогер не прав в том, что вырывает фразы из контекста и приводит надуманные аналогии для искажения восприятии смысла заключения в целом", - пояснил представитель фирмы Иван Фадеев.

В свою очередь в Минкульте отрицают свою причастность к иску Kinodanz. За блогера уже вступились режиссеры Федор Бондарчук и Сарик Андреасян, чьи фильмы BadComedian также критиковал.

Следующее заседание по делу Баженова должно пройти 24 июня в Красногорском городском суде Московской области.

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