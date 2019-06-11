Дебютный поединок украинца Александра Усика в супертяжелом дивизионе может состояться уже в сентябре нынешнего года. Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.

Причем, соперник у украинского боксера остался прежним – это камерунец Карлос Такам, заявил известный британский менеджер Эдди Хирн, который является сопромоутером Усика.

По словам Хирна, Усик в случае победы станет обязательным претендентом на пояс WBO, которым после недавней сенсационной победы над британцем Энтони Джошуа владеет мексиканец Энди Руис.

Напомним, ранее промоутер нашего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика рассказал, что бой должен был состояться в мае.

Ранее мы писали, что Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира, а Усик занял пятом месте.