Из-за ремонтных работ с 14:00 13 июня в Киеве будет частично ограничено движение транспорта на Южном мостовом переходе. Об этом сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор".

Отмечается, что ограничение будет действовать до 06:00 8 июля в первой и второй полосах в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит извинить за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что ограничение движения транспорта в Киеве через реку Десенка продлится до 12 июня.

"С 14:00 6 июня в связи с ремонтом плиты проезжей части на мосту через реку Десенка будет частично ограничено движение транспорта в направлении станции метро "Почайна", - отмечалось в сообщении.

Также мы писали, что в Киеве на неделю ограничат движение на двух мостах.