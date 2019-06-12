Главный тренер хоккейного клуба "Донбасс" Сергей Витер возглавил национальную сборную Украины. Об этом сообщает пресс-служба Украинской хоккейной лиги.

Отмечается, что Витер будет совмещать работу в клубе и национальной команде.

"Сергей Витер - главный тренер национальной сборной команды Украины по хоккею”, - говорится в сообщении.

На этом посту 44-летний специалист заменил Андрея Срюбко, под руководством которого "сине-желтые" заняли 5 место на чемпионате мира в Дивизионе IB.

Только благодаря победе повысившихся в классе румын над вылетевшими Нидерландами, команда Андрея Срюбко невероятным стечением обстоятельств сохранила прописку в дивизионе IB, который по факту - третий в мировой табели о рангах.

Фото: uhl.ua

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