В Белоцерковское отделение полиции в Киевской области поступило сообщил от сотрудников скорой помощи о том, что в местную больницу без сознания, с многочисленными телесными повреждениями была доставлена 38-летняя местная жительница.

Как сообщает пресс-служба Полиции области, несмотря на усилия врачей, спасти пациентке жизнь не удалось – женщина умерла в реанимационном отделении.

Как удалось выяснить правоохранителям, телесные повреждения погибшей нанес ее 36-летний сожитель, с которым потерпевшая часто злоупотребляла спиртными напитками. Между ними возник конфликт на почве ревности, во время которого мужчина жестоко избил женщину.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В данный момент продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения для злоумышленника.

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