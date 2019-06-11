В реанимации больницы под Киевом умерла жестоко избитая сожителем женщина
В Белоцерковское отделение полиции в Киевской области поступило сообщил от сотрудников скорой помощи о том, что в местную больницу без сознания, с многочисленными телесными повреждениями была доставлена 38-летняя местная жительница.
Как сообщает пресс-служба Полиции области, несмотря на усилия врачей, спасти пациентке жизнь не удалось – женщина умерла в реанимационном отделении.
Как удалось выяснить правоохранителям, телесные повреждения погибшей нанес ее 36-летний сожитель, с которым потерпевшая часто злоупотребляла спиртными напитками. Между ними возник конфликт на почве ревности, во время которого мужчина жестоко избил женщину.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до десяти лет.
Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
В данный момент продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения для злоумышленника.
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