В Киеве домашний лис рисует картины, которые продаются по 13 тысяч гривен.

Лисенка спасли из живодерни, а он отблагодарил новых хозяев - начал рисовать картины, которые сейчас продаются по 13 тысяч гривен, говорится в сюжете ТСН.

Лису Флафи всего два года. Он живет в семье киевлян как домашний любимец. Ест творог с фруктами и рисует лапками.

Черный лис, которых обычно выращивают на мех, живет во дворе как обычный пес. У него и документы есть, и все необходимые прививки сделаны.

"Мы кладем холст, разливаем рядом краски и он просто в ходе игры бегает, вступает в краску и на холст", - рассказывает Марина, хозяйка одомашненного животного.

После этого холст подписывает и картина готова к продаже.

Уже продали около десяти лисьих картин, ценой в среднем по 500$. Это искусство не для заработка, а для увеличения внимания к проблеме уничтожения животных.

В свое время, чтоб Флафи не убили, хозяева заплатили за него 3 тыс. грн, по цене тушки.

Ранее "Страна" сообщила, как в селе на Волыни кошка и пес не поделили трех котят.

Также мы писали, как в Харькове на видео попала дикая лиса, спокойно разгуливающая по городу.