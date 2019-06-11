Парламент Греции был официально распущен, а досрочные выборы в стране назначены на 7 июля.

Соответствующий указ президента страны Прокописа Павлопулоса размещен у главного входа в здание парламента, сообщает Greek Reporter.

"Все 300 мест в парламенте страны будут оспорены на общенациональных выборах 7 июля", - говорится в сообщении.

По информации издания, это будут первые общенациональные выборы в Греции, в которых возраст голосующих будет снижен с восемнадцати до семнадцати лет.

Церемония инаугурации новых членов парламента запланирована на 17 июля.

Перед этим премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время встречи с президентом Прокопис Павлопулосом призвал главу государства распустить парламент и назначить досрочные выборы. Перед этим партия Ципраса потерпела поражение на выборах в Европарламент.

Ранее сообщалось, что Юнкер признался, что Греция обманом вступила в Европейский Союз.