Водитель силой вытолкал из маршрутки женщину с двумя детьми, сообщает ТСН.

Инцидент произошел из-за просьбы выдать билет за уже оплаченный проезд. Водитель оправдывается, мол, пассажирка была нетрезвая и вела себя неприлично. Фирма-перевозчица приняла сторону своего работника.

"Выходим, выходим, я говорю, отсюда", - кричит водитель на снятых пассажирами кадрах в салоне маршрутного такси.

Уже после инцидента водитель рассказал, что билеты у него закончились.

Между тем, как говорят юристы, водитель должен был выдать талон пассажиру.

"Каждый пассажир имеет право требовать билет за оплаченный проезд, а каждый водитель обязан его выдать при первом обращении", - утверждают юристы.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Ровенской области маршрутка врезалась в грузовик и легковушку.

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