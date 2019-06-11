Саундтрек для американского сериала "Чернобыль", который признали самым популярным сериалом, исполнил львовский хор "Гомон". Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что авторы фильма искали именно аутентичное исполнение композиции с названием "Вечная память". И украинские хористы сразу согласились, хотя тогда даже не догадывались, что сериал приобретет такую популярность. Их пение услышали миллионы людей по всему миру, сериал побил все рекорды по просмотрам.

Композицию из сериала хористы не смогли исполнить, поскольку это запрещено авторским правом. Однако специально для журналистов они исполнили другую песню, чтобы все смогли послушать их пение.

"Акустика дает величие, атмосферу. Тем более это записывалось в старинном храме", - рассказал один из исполнителей музыки. "Это была репетиция, длившаяся час, чтение с листа. Мы прочитали, и через четыре часа мы уже писали музыку для этого фильма", - рассказал другой хорист.

В хоре "Гомон" 24 хориста, профессионально поют они с 2003 года. Их коллектив известен преимущественно во Львове, поэтому для певцов до сих пор загадка, почему выбрали именно их. О гонораре отшутились, что его хватит только "на мороженое с кофе".

Видео: YouTube/ТСН

Ранее сообщалось, что сериал на HBO резко увеличил приток туристов в Чернобыль.

Также мы писали, что британская сценаристка возмутилась, что в сериале "Чернобыль" играют только белые актеры.