В Белой Церкви у мужчины похитили катафалк. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Полиция Тетиевского отдела отреагировала мгновенно и уже через считанные минуты автомобиль, который подпадал под ориентировку, был остановлен у местного магазина.

Фото: kv.npu.gov.ua

Похитителя автомобиля задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 23-летний житель Тетиева.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику. Мера пресечения мужчине выберет суд.

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