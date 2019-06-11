Нападающий команды "Альбасете" из Украины Роман Зозуля, которого в Испании обвиняют в нацизме, может перейти в "Динамо". Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua со ссылкой на источник. близкий к футболисту.

Как сообщается, сейчас стороны находятся на предварительной стадии переговоров. Зозуля получил предложение от "Динамо" и на данный момент раздумывает над ним.

Отметим, что контракт Зозули с "Альбасете" должен истечь этим летом, но если клуб сумеет пробиться в высший дивизион чемпионата Испании, то соглашение будет автоматически продлено.

Это значит, что если "Альбасете" не решит задачу повышения в классе, Зозуля может перейти в "Динамо" на правах свободного агента. Бороться за выход в Ла Лигу "Альбасете" будет в стыковых матчах.

Напомним, Зозуля является воспитанником "Динамо". В текущем сезоне на счету форварда 11 голов и 2 результативные передачи в 35 матчах за "Альбасете".

Как сообщалось, в апреле этого года Генеральный секретарь левой испанской партии "Podemos" Пабло Иглесиас снова назвал украинского футболиста Романа Зозулю, играющего в Испании, расистом и неонацистом. Как известно, Зозуля перешел в Райо Вальекано в 2016 году (сейчас он играет за испанский клуб Альбасете - Прим.Ред.), но местные фанаты сразу обвинили его в неонацизме, приняв тризуб на его футболке за нацистский символ. У Зозули также есть татуировка с трезубцем. Зозуля известен своей проукраинской позицией, он устраивал аукционы для сбора средств на покупку снаряжения для военных, помогал различным фондам, неоднократно был на передовой.

Также сообщалось, что клуб Альбасете окажет Зозуле юридическую помощь в суде после обвинений в нацизме от левого испанского политика.