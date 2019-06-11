Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что для того, чтобы Украина вступила в ЕС как минимум через 10 лет, переговоры нужно начинать уже в самое ближайшее время. Об этом министр написал на своей странице в социальной сети Facebook во вторник.

"Немного досадно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок. Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025. Это глупости, ведь для этого уже давно должны бы вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что через 10 лет - уже реальнее, но все еще глупость. Ведь для этого переговоры о вступлении надо было начинать буквально завтра", - написал Климкин.

Также, по его словам, он уверен, что Украине удастся осуществить этот шаг. "…мы это точно сделаем. Но для этого нам нужно точно стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов", - отметил министр.

Скриншот: Facebook/Pavlo Klimkin

Напомним, сегодня в Раду поступил повторно инициированный Зеленским проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности главы МИД Украины. После этого в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления (№10382) о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины.

Ранее сообщалось, что Савченко заявила, что Украина потеряет Донбасс, если вступит в ЕС или НАТО.

Также мы писали, что в Брюсселе Зеленский заявил, что курс Украины в НАТО и ЕС остается неизменным приоритетом.