Партия "Оппозиционная платформа-За жизнь" не объединилась с "Оппозиционным блоком" из-за разногласий в идеологии и программах, а также влиянии экс-президента Петра Порошекно на раскол в партии.

Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа‒За жизнь" Виктор Медведчук в эфире ток-шоу Украины "Пульс" на телеканале 112 Украина.

"Их инициативы, которые они высказывали, не совпадают с нашей идеологией. Не совпадают с нашей программой. У нас разные взгляды. У них другие взгляды на вопросы мирного урегулирования. У них другие взгляды на прекращение боевых действий. У них другие взгляды на развитие и радикальные изменения экономического курса. У них другие взгляды на решение проблем", - заявил Медведчук.

Он заявил, что его политсила всегда говорила, что должен быть один кандидат. "И ведь разве это не так? Это так! Потому что наш кандидат (когда мы пошли одни, без них) - Бойко - набрал 12%, их кандидат – 4%", – рассказал политик.

Он считает, что здесь вопрос не просто арифметического сложения. "Здесь вопрос синергии, которая была бы, если бы был один кандидат. А почему они не согласились? Я сегодня могу вам сказать истинную причину. Естественно, что единственный кандидат от юго-востока и фактически тот человек, который гарантированно, по сути, гарантированно, занимал место во втором туре, означало, что осталось только одно место. И господин Порошенко категорически выступал против этого. Я могу вам сказать, он лично мне в беседе сказал: то, что ты делаешь, у тебя не получится. Я против вашего объединения, потому что ваш кандидат уже выбивает одно место в финале, и мне это не подходит. Значит, он смог убедить господина Вилкула, Мураева, Новинского и ту часть "Оппозиционного блока", чтобы они пошли отдельно. У него это получилось. А у страны? А у тех людей, которые живут на юго-востоке, которые голосовали в конечном итоге за Зеленского?", - заявил Медведчук.

Он отмечает, что если бы был единый кандидат, то кандидат Оппозиционного блока был бы во втором туре. "Да, он, наверное, проиграл бы Зеленскому. Но он был бы во втором туре. И избиратели понимали ответственность этого человека перед его желанием, перед его программой и перед тем, что есть тот, кто представляет интересы. А этого не произошло. Они нам предлагали различные бутафорные кандидатуры, которые в конечном итоге закончились ничем. После этого, когда они пришли и инициировали переговоры с нами, мы сказали: но вы же должны тогда признавать ту идеологию и те принципы, которые мы исповедуем. И у них появились вопросы. Эти вопросы связаны в том числе и с представлением бизнес-интересов", – отметил политик.

Медведчук также считает, что "Партия мэров" Труханова и Кернеса, которая объединилась с ахметовской частью "Оппозиционного блока", поступает нечестно по отношению к избирателям.

Политик отметил, что на выборы идут с целью получения доверия, власти и чтобы потом использовать это доверие в интересах людей.

"А "Партия мэров" идет за властью? А вы разве не слышали заявления господина Кернеса и господина Труханова? Это ведь уважаемые люди. Я знаю, что многие граждане, жители Одессы и Харькова, поддерживают этих людей. И они пользуются, я уверен, заслуженным авторитетом. А эти люди заявляют в интервью своих публичных накануне выборов: мы в Верховную Раду не пойдем, не переживайте, мы мэрами как были, так и останемся. Это, кстати, не только они. Остальные мэры тоже. Это разве не цинизм? Обман избирателей. Люди, которые не идут в парламент, но включены в список, и потом под своим крылом проводят кого-то?" – сказал Медведчук.

Политик добавил, что они свой авторитет пытаются внедрить для того, чтобы получили доверие другие. "В данной ситуации, говоря о том, что они ратуют за выборы в Верховную Раду, а сами туда не собираются: "мы сложим полномочия, мы останемся мэрами, мы в следующем году пойдем на выборы мэра Одессы, Ужгорода, Харькова". Это что? Это называется, вы знаете, циничной технологией избирательного процесса. Значит, заведомо эти люди, мэры (в данном случае), уважаемые люди .... своими гражданами... они обманывают, цинично обманывают людей. Это что, объединение? Это не объединение, это позор для страны, для политиков, которые подобные методы используют ради одного: любой ценой получить доверие и голоса. А там дальше – кто-то уйдет, кто-то пройдет, кто-то не пойдет. Голосовать будут за одних, а в парламент идут другие. Мы с этим категорически не согласны. Поэтому мы посчитали необходимым не объединяться, несмотря на их предложения, ни с одними, ни с другими. И считаем, что поступили правильно, честно перед людьми", – отметил Медведчук.

Напомним, что "ахметовская" часть Оппоблока объединилась с "партией мэров" и идет на выборы во главе с Мураевым.

Также "Страна" анализировала, зачем "Оппоблок" Ахметова идет на выборы с проектом Коломойского.