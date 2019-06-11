В Комитете Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовали депутатам принять законопроект № 8544/П, который направлен на усиление ответственности за преднамеренное повреждение объектов телекоммуникаций и прекращение незаконного обогащения с помощью операций с металлоломом.

Соответствующий документ был зарегистрирован на сайте Рады в понедельник.

Согласно пояснительной записке, необходимость закона определена тем, что операторы телекоммуникаций и субъекты ведения хозяйства других сфер деятельности постоянно несут многомиллионные убытки от преступлений, связанных с кражами телекоммуникационного оборудования и повреждениями телекоммуникационных сетей, кабельных, радиорелейных линий связи, нарушением целостности колодцев кабельной канализации электросвязи.

В законопроекте предлагается установить, что принятие утиля кабеля провода или их частей, другой кабельной и/или проводниковой продукции, с содержимым меди, других цветных и/или драгоценных металлов, технических средств телекоммуникаций и сооружений электросвязи, другого телекоммуникационного оборудования позволяется только от субъектов ведения хозяйства, использующих такое имущество во время осуществления своей хозяйственной деятельности, при наличии оригинала акта на списание такого имущества.

Кроме того, в проекте закона есть запрет проведения наличных расчетов во время приемы подобного металлолома.

Также предлагается изложить в новой редакции статьи 194-1 УК, в соответствии с которой будет наступать уголовная ответственность за преднамеренное повреждение не только объектов электроэнергетики (как указано в действующей редакции данной нормы), но и телекоммуникаций.

Предусмотрена и ответственность должностных лиц субъекта ведения хозяйства, принимающих металл без документа, подтверждающего его списание. За такие действия вводится штраф в размере от 500 до 1000 НМДГ.

Фото: w1.c1.rada.gov.ua

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