В сети появилось видео опасных моментов и гола, который вывел футбольную сборную Украины до 20 лет в финал чемпионата мира, что проходит в Польше.

Запись появилась 11 июня на Youtube-канале Rey Comps.

Видео: youtube.com

Напомним, что юниорская сборная Украины по футболу вышла в финал чемпионата мира. Поединок против Италии на городском стадионе в Гдыне (Польша) завершился со счетом 1:0.

Обе команды, учитывая температуру воздуха (+30 градусов), отказались от атакующего стиля игры. За первые 15 минут зрители не увидели ни одного удара в створ ворот. Большую часть времени защитники как одной, так и другой команды, неспешно перепасовывались на своей половине поля, лишь изредка дальними передачами оживляя матч. После прострела Ефима Конопли Сергей Булеца загнал мяч в сетку из центра штрафной.

На 80-й минуте Украина осталась в меньшинстве - Денис Попов за фол в верховой борьбе получил вторую желтую карточку и покинул пределы поля. Таким образом, ведущий защитник сборной пропустит финальный матч.

В компенсированное время украинская сборная пропустила, но гол был отменен арбитром после просмотра видеоповтора - итальянец Джанлука Скамакка фолил перед тем, как отправить мяч в сетку.

Соперник украинской сборной по финалу определится в противостоянии Эквадора и Южной Кореи. Финальный матч пройдет 15 июня.

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