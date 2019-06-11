Украинское правительство одобрило Концепцию развития системы экстренной медицинской помощи. Соответствующее распоряжение было принято Кабмином 22 мая, передает Юрлига.

Отмечается, что реформы системы экстренной медицинской помощи должны снизить смертность и получение инвалидности украинцами в результате влияния неотложных состояний.

Реализация указанной реформы предусмотрена по следующим направлениям:

обеспечение эффективной первой помощи на месте происшествиями лицами, не имеющими медицинского образования;

усовершенствование догоспитальной категоризации вызовов экстренной медицинской помощи;

новая модель распределения должностных обязанностей в системе экстренной медицинской помощи и изменения в подготовке и проверке квалификации специалистов;

управление качеством услуг экстренной медицинской помощи;

новые подходы к организации экстренной медицинской помощи на госпитальном этапе в случае пребывания человека в неотложном состоянии;

реагирование на чрезвычайные ситуации;

профилактика неотложных состояний.

В ходе построения системы первой помощи запланировано внедрить понятие "экстренный медицинский реагирующий" (лицо, прошедшее специализированное обучение по предоставлению первой помощи, включающее практические навыки базовой поддержки жизни, в том числе навыки владения соответствующим оборудованием).

Наличие сертификата экстренного медицинского реагирующего будет обязательным требованием для выполнения должностных обязанностей для следующих профессий: спасатели аварийно-спасательных служб, работники государственной пожарной охраны, полицейские, фармацевтические работники, проводники пассажирских вагонов, бортпроводники и другие лица, не имеющие медицинского образования, но которые по своим служебным обязанностям должны владеть практическими навыками и т. п.

Запланировано, что будет обеспечен контроль качества знаний и получения сертификата экстренного медицинского реагирующего, а также создан реестр лиц, имеющих соответствующие сертификаты. Будут определены сроки повторного обучения для продления действия сертификата.

Также будет внедрен механизм автоматического распространения информации о случаях неотложных состояний в догоспитальных условиях среди всех зарегистрированных экстренных медицинских реагирующих, в частности средствами радио- и мобильной связи. Указанное позволит привлечь к предоставлению неотложной помощи тех лиц, которые имеют соответствующие навыки и находятся ближе всего к пострадавшему лицу.

Кроме того, будет введена отдельная программа подготовки экстренных медицинских реагирующих, которые будут работать на добровольной основе в территориальных общинах.

Также будет введено понятие "предоставители первой помощи". Предоставители первой помощи - это лица, прошедшие обучение по предоставлению первой базовой помощи, включающее практические навыки базового поддержания жизни. Получение соответствующих навыков будет обязательной частью квалификационных требований для таких профессий, как:

воспитатели в заведениях дошкольного образования, учителя в школах и преподаватели в заведениях высшего образования; другие работники социальной сферы и работники, занятые на работах с повышенной опасностью.

Стандартизированное обучение навыкам первой базовой помощи также станет неотъемлемой частью подготовки водителей автотранспорта.

В партнерстве с системой общего среднего образования будет введена соответствующая система обучения в рамках существующих образовательных программ учеников 10 и 11 классов.

Отмечается, что реализовать концепцию собираются в течение 2019 - 2023 годов в два этапа первый этап - 2019 - 2020 годы, второй этап - 2021 - 2023 года.

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