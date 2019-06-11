Проводники, полицейские и пожарные. В Украине появятся "экстренные медицинские реагирующие"
Украинское правительство одобрило Концепцию развития системы экстренной медицинской помощи. Соответствующее распоряжение было принято Кабмином 22 мая, передает Юрлига.
Отмечается, что реформы системы экстренной медицинской помощи должны снизить смертность и получение инвалидности украинцами в результате влияния неотложных состояний.
Реализация указанной реформы предусмотрена по следующим направлениям:
- обеспечение эффективной первой помощи на месте происшествиями лицами, не имеющими медицинского образования;
- усовершенствование догоспитальной категоризации вызовов экстренной медицинской помощи;
- новая модель распределения должностных обязанностей в системе экстренной медицинской помощи и изменения в подготовке и проверке квалификации специалистов;
- управление качеством услуг экстренной медицинской помощи;
- новые подходы к организации экстренной медицинской помощи на госпитальном этапе в случае пребывания человека в неотложном состоянии;
- реагирование на чрезвычайные ситуации;
- профилактика неотложных состояний.
В ходе построения системы первой помощи запланировано внедрить понятие "экстренный медицинский реагирующий" (лицо, прошедшее специализированное обучение по предоставлению первой помощи, включающее практические навыки базовой поддержки жизни, в том числе навыки владения соответствующим оборудованием).
Наличие сертификата экстренного медицинского реагирующего будет обязательным требованием для выполнения должностных обязанностей для следующих профессий: спасатели аварийно-спасательных служб, работники государственной пожарной охраны, полицейские, фармацевтические работники, проводники пассажирских вагонов, бортпроводники и другие лица, не имеющие медицинского образования, но которые по своим служебным обязанностям должны владеть практическими навыками и т. п.
Запланировано, что будет обеспечен контроль качества знаний и получения сертификата экстренного медицинского реагирующего, а также создан реестр лиц, имеющих соответствующие сертификаты. Будут определены сроки повторного обучения для продления действия сертификата.
Также будет внедрен механизм автоматического распространения информации о случаях неотложных состояний в догоспитальных условиях среди всех зарегистрированных экстренных медицинских реагирующих, в частности средствами радио- и мобильной связи. Указанное позволит привлечь к предоставлению неотложной помощи тех лиц, которые имеют соответствующие навыки и находятся ближе всего к пострадавшему лицу.
Кроме того, будет введена отдельная программа подготовки экстренных медицинских реагирующих, которые будут работать на добровольной основе в территориальных общинах.
Также будет введено понятие "предоставители первой помощи". Предоставители первой помощи - это лица, прошедшие обучение по предоставлению первой базовой помощи, включающее практические навыки базового поддержания жизни. Получение соответствующих навыков будет обязательной частью квалификационных требований для таких профессий, как:
- воспитатели в заведениях дошкольного образования, учителя в школах и преподаватели в заведениях высшего образования;
- другие работники социальной сферы и работники, занятые на работах с повышенной опасностью.
Стандартизированное обучение навыкам первой базовой помощи также станет неотъемлемой частью подготовки водителей автотранспорта.
В партнерстве с системой общего среднего образования будет введена соответствующая система обучения в рамках существующих образовательных программ учеников 10 и 11 классов.
Отмечается, что реализовать концепцию собираются в течение 2019 - 2023 годов в два этапа первый этап - 2019 - 2020 годы, второй этап - 2021 - 2023 года.
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